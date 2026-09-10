Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385230
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт)
Оригинальный набор ножек 441SPK2 Manfrotto. Набор из трёх шипованных ножек для штатива 20.6 мм. Изготовлен из специального твердого анодированного алюминиевого сплава.
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Оригинальный набор ножек 441SPK2 Manfrotto. Набор из трёх шипованных ножек для штатива 20.6 мм. Изготовлен из специального твердого анодированного алюминиевого сплава.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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