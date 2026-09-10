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Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт)

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Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шипы для штатива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385230
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Шипы для штатива Manfrotto 441SPK2 (3шт)

Оригинальный набор ножек 441SPK2 Manfrotto. Набор из трёх шипованных ножек для штатива 20.6 мм. Изготовлен из специального твердого анодированного алюминиевого сплава.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Шипы для штатива
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный набор ножек 441SPK2 Manfrotto. Набор из трёх шипованных ножек для штатива 20.6 мм. Изготовлен из специального твердого анодированного алюминиевого сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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