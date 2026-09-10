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Держатель угловой Manfrotto 842 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель угловой Manfrotto 842

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Держатель угловой Manfrotto 842
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385424
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Держатель угловой Manfrotto 842

Оригинальная площадка для камеры 842 Manfrotto. Дополнительная площадка, позволяющая крепить камеру перпендикулярно перекладине на её торце.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная площадка для камеры 842 Manfrotto. Дополнительная площадка, позволяющая крепить камеру перпендикулярно перекладине на её торце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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