Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Высота, см
3
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
200
Описание товара Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL
MVR901APCL Manfrotto – зажим для круглых трубок диаметром от 19 до 25 мм с быстрым затягиванием.
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MVR901APCL Manfrotto – зажим для круглых трубок диаметром от 19 до 25 мм с быстрым затягиванием.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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