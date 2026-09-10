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Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL

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Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385196
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажим
Высота, см
3
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
200

Описание товара Зажим для ручки панорамирования Manfrotto MVR901APCL

MVR901APCL Manfrotto – зажим для круглых трубок диаметром от 19 до 25 мм с быстрым затягиванием.

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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Зажим
Высота, см
3
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
MVR901APCL Manfrotto – зажим для круглых трубок диаметром от 19 до 25 мм с быстрым затягиванием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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