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Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E)

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Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E) - фото 1
Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E) - фото 1
  • Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384103
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
20х11х7
Вес, г.
209

Описание товара Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E)

Продвинутое интеллектуальное 4-х канальное зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E для зарядки пальчиковых (AA) и мизинчиковых (AAA) аккумуляторов, позволяет полностью обслуживать батареи, чтобы обеспечить максимальный срок их службы и высокие показатели работы. Также устройство имеет функцию защиты от зарядки в условиях повышенной температуры и от зарядки обычных батареек. Возможна зарядка портативных мобильных устройств через USB -выход. Индикация процесса заряда осуществляется с помощью большого дисплея с подсветкой голубого цвета, на котором для каждого канала отображается режим работы, процент заряда, напряжение, ёмкость mAh, мощность Wh, время работы, информация о состоянии аккумулятора.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Panasonic Advanced (BQ-CC65E)




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Зарядное устройство
Описание
Продвинутое интеллектуальное 4-х канальное зарядное устройство Panasonic Advanced BQ-CC65E для зарядки пальчиковых (AA) и мизинчиковых (AAA) аккумуляторов, позволяет полностью обслуживать батареи, чтобы обеспечить максимальный срок их службы и высокие показатели работы. Также устройство имеет функцию защиты от зарядки в условиях повышенной температуры и от зарядки обычных батареек. Возможна зарядка портативных мобильных устройств через USB -выход. Индикация процесса заряда осуществляется с помощью большого дисплея с подсветкой голубого цвета, на котором для каждого канала отображается режим работы, процент заряда, напряжение, ёмкость mAh, мощность Wh, время работы, информация о состоянии аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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