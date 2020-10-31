Детектор Bosch GMS 100 M Prof (0601081100)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
Детектор BOSCH GMS 100 M – это компактный прибор профессионального класса, предназначенный для обнаружения скрытой проводки, труб и арматуры. Детектор распознает черные/цветные металлы, электрические провода под напряжением. Не требует калибровки. Для удобства переноски оснащен удобной петлей на руку.
Детектор BOSCH GMS 100 M – это профессиональный прибор для обнаружения арматуры, труб и электропроводки под напряжением в стенах. Данный прибор необходим для исключения ошибок при проведении сантехнических, монтажных, отделочных работ и прокладке электрики. Несмотря на то, что прибор относится к профессиональному классу, он пользуется популярностью и у частных пользователей, которые предпочитают делать ремонт самостоятельно и заботятся о своей безопасности.
Детектор отличается высокой чувствительностью и точностью. Модель позволяет обнаружить стальную арматуру на глубине до 10 см, медные трубы на глубине до 8 см и электропроводку под напряжением на глубине до 5 см.
Отличительная особенность данной модели – ее простота. Детектор не требует предварительной калибровки, она осуществляется автоматически, что позволяет избежать ошибок и неточностей. На корпусе есть всего одна кнопка – она отвечает за включение и выключение детектора и за активацию сигнала. По завершении поиска прибор сигнализирует о результате звуком и цветом светодиодного кольца: красный – обнаружение объекта, желтый – объект на глубине либо рядом, зеленый – объект не обнаружен. В центре светодиодного кольца есть отверстие, через которое опасные точки можно отметить маркером. Результат также отображается на дисплее со шкалой.
Как и положено прибору-профессионалу, BOSCH GMS 100 M защищен от воздействия влаги и брызг и может использоваться вне помещения даже в дождливую погоду.
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