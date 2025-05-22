Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 380551
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
5
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5
Электросушилка для овощей и фруктов. Мощность 125 Вт. Крышка с регулировкой вентиляционных отверстий. Бесшумный режим. Рабочая температура сушки спиральный нагревательный элемент ТЭН. Количество поддонов 5 шт, высота 1 поддона 25 мм. Номинальная загрузка до 1,5 кг. Корпус из пищевого пластика.
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Электросушилка для овощей и фруктов. Мощность 125 Вт. Крышка с регулировкой вентиляционных отверстий. Бесшумный режим. Рабочая температура сушки спиральный нагревательный элемент ТЭН. Количество поддонов 5 шт, высота 1 поддона 25 мм. Номинальная загрузка до 1,5 кг. Корпус из пищевого пластика.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, всё целое
Достоинства:
Комментарий:
Для сушилки Ветерок отлично подошли по размеру.
Достоинства:
Комментарий:
поддоны пришли не повреждëнные. для моей сушилки Редмонд отлично подошли
Достоинства:
Комментарий:
понравились, идеально подошли, пришли быстро (1день), сразу пустила в ход, взяла 5 шт так выгоднее))))
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично уже приготовила пастелу. рекомендую. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны замечательные, пастила снимается хорошо.Жалею, что раньше не заказала.
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны удобные.Для пастилы самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные поддоны, пластик добротный, даже лучше, чем мои оригинальные. Пастила получается супер, все довольны - взрослые и дети.
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны соответствуют описанию. Обслуживание на высоком уровне. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, функцию исполняют, шпатель в наборе очень удобен для выравнивания массы по высоте. Смазываю сливочным маслом, отмываются хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, качественные поддоны
Достоинства:
Комментарий:
Уже опробовала. Приготовила пастилу из малины, черной смородины- снимается прекрасно, без проблем. Я очень довольна своим приобретением. Спасибо продавцу и работникам кто участвовал в доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Я покупали сухофрукты, сушилка и сейчас покупаю поддоны для подарок сестру, я знаешь, что ему нравится и ещё там есть лопаток.
Достоинства:
Комментарий:
То, что надо для моей сушилки!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошли для Беломо, спасибо продавцу за консультацию. Теперь 6 поддонов для пастилы, что для меня очень нужно было и это удобно! А еще лопаточка, которой легко собрать подсушенные абрикосики или яблочки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, подошли на сушилку в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, под пастилу маленькими рулетами пойдет!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хорошие поддоны Подходят на вольтера. Да чуть меньше диаметром.
Достоинства:
Комментарий:
пастила удалась на этих поддонах
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы селиконовые но для моей сушилки только жтот размер подходит
Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, всё целое
Достоинства:
Комментарий:
Для сушилки Ветерок отлично подошли по размеру.
Достоинства:
Комментарий:
поддоны пришли не повреждëнные. для моей сушилки Редмонд отлично подошли
Достоинства:
Комментарий:
понравились, идеально подошли, пришли быстро (1день), сразу пустила в ход, взяла 5 шт так выгоднее))))
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично уже приготовила пастелу. рекомендую. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны замечательные, пастила снимается хорошо.Жалею, что раньше не заказала.
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны удобные.Для пастилы самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные поддоны, пластик добротный, даже лучше, чем мои оригинальные. Пастила получается супер, все довольны - взрослые и дети.
Достоинства:
Комментарий:
Поддоны соответствуют описанию. Обслуживание на высоком уровне. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, функцию исполняют, шпатель в наборе очень удобен для выравнивания массы по высоте. Смазываю сливочным маслом, отмываются хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, качественные поддоны
Достоинства:
Комментарий:
Уже опробовала. Приготовила пастилу из малины, черной смородины- снимается прекрасно, без проблем. Я очень довольна своим приобретением. Спасибо продавцу и работникам кто участвовал в доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Я покупали сухофрукты, сушилка и сейчас покупаю поддоны для подарок сестру, я знаешь, что ему нравится и ещё там есть лопаток.
Достоинства:
Комментарий:
То, что надо для моей сушилки!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошли для Беломо, спасибо продавцу за консультацию. Теперь 6 поддонов для пастилы, что для меня очень нужно было и это удобно! А еще лопаточка, которой легко собрать подсушенные абрикосики или яблочки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, подошли на сушилку в самый раз!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, под пастилу маленькими рулетами пойдет!
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хорошие поддоны Подходят на вольтера. Да чуть меньше диаметром.
Достоинства:
Комментарий:
пастила удалась на этих поддонах
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы селиконовые но для моей сушилки только жтот размер подходит