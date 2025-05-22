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Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5

20 Отзывы
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Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380551
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Характеристики

Бренд
Великие Реки
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
5

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5

Электросушилка для овощей и фруктов. Мощность 125 Вт. Крышка с регулировкой вентиляционных отверстий. Бесшумный режим. Рабочая температура сушки спиральный нагревательный элемент ТЭН. Количество поддонов 5 шт, высота 1 поддона 25 мм. Номинальная загрузка до 1,5 кг. Корпус из пищевого пластика.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, всё целое
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Для сушилки Ветерок отлично подошли по размеру.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Светлана Щ.

Достоинства:


Комментарий:
поддоны пришли не повреждëнные. для моей сушилки Редмонд отлично подошли
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алиса А.

Достоинства:


Комментарий:
понравились, идеально подошли, пришли быстро (1день), сразу пустила в ход, взяла 5 шт так выгоднее))))
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично уже приготовила пастелу. рекомендую. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны замечательные, пастила снимается хорошо.Жалею, что раньше не заказала.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны удобные.Для пастилы самое то.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные поддоны, пластик добротный, даже лучше, чем мои оригинальные. Пастила получается супер, все довольны - взрослые и дети.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны соответствуют описанию. Обслуживание на высоком уровне. Всем спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
марина п.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, функцию исполняют, шпатель в наборе очень удобен для выравнивания массы по высоте. Смазываю сливочным маслом, отмываются хорошо
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, качественные поддоны
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже опробовала. Приготовила пастилу из малины, черной смородины- снимается прекрасно, без проблем. Я очень довольна своим приобретением. Спасибо продавцу и работникам кто участвовал в доставке.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Сусанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Я покупали сухофрукты, сушилка и сейчас покупаю поддоны для подарок сестру, я знаешь, что ему нравится и ещё там есть лопаток.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
То, что надо для моей сушилки!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Валентина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошли для Беломо, спасибо продавцу за консультацию. Теперь 6 поддонов для пастилы, что для меня очень нужно было и это удобно! А еще лопаточка, которой легко собрать подсушенные абрикосики или яблочки! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, подошли на сушилку в самый раз!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, под пастилу маленькими рулетами пойдет!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги хорошие поддоны Подходят на вольтера. Да чуть меньше диаметром.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2023
Руфина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пастила удалась на этих поддонах
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2023
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы селиконовые но для моей сушилки только жтот размер подходит



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Великие Реки
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушилка для овощей и фруктов. Мощность 125 Вт. Крышка с регулировкой вентиляционных отверстий. Бесшумный режим. Рабочая температура сушки спиральный нагревательный элемент ТЭН. Количество поддонов 5 шт, высота 1 поддона 25 мм. Номинальная загрузка до 1,5 кг. Корпус из пищевого пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, всё целое
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Для сушилки Ветерок отлично подошли по размеру.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Светлана Щ.

Достоинства:


Комментарий:
поддоны пришли не повреждëнные. для моей сушилки Редмонд отлично подошли
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Алиса А.

Достоинства:


Комментарий:
понравились, идеально подошли, пришли быстро (1день), сразу пустила в ход, взяла 5 шт так выгоднее))))
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично уже приготовила пастелу. рекомендую. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны замечательные, пастила снимается хорошо.Жалею, что раньше не заказала.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны удобные.Для пастилы самое то.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные поддоны, пластик добротный, даже лучше, чем мои оригинальные. Пастила получается супер, все довольны - взрослые и дети.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Поддоны соответствуют описанию. Обслуживание на высоком уровне. Всем спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
марина п.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, функцию исполняют, шпатель в наборе очень удобен для выравнивания массы по высоте. Смазываю сливочным маслом, отмываются хорошо
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2024
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, качественные поддоны
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже опробовала. Приготовила пастилу из малины, черной смородины- снимается прекрасно, без проблем. Я очень довольна своим приобретением. Спасибо продавцу и работникам кто участвовал в доставке.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Сусанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Я покупали сухофрукты, сушилка и сейчас покупаю поддоны для подарок сестру, я знаешь, что ему нравится и ещё там есть лопаток.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
То, что надо для моей сушилки!
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Валентина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошли для Беломо, спасибо продавцу за консультацию. Теперь 6 поддонов для пастилы, что для меня очень нужно было и это удобно! А еще лопаточка, которой легко собрать подсушенные абрикосики или яблочки! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2024
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, подошли на сушилку в самый раз!
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, под пастилу маленькими рулетами пойдет!
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги хорошие поддоны Подходят на вольтера. Да чуть меньше диаметром.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2023
Руфина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пастила удалась на этих поддонах
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2023
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы селиконовые но для моей сушилки только жтот размер подходит


Сушилка для овощей и фруктов Великие Реки ВР-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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