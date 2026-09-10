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Автоакустика Ural АК-25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Ural АК-25

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Автоакустика Ural АК-25 - фото 1
Автоакустика Ural АК-25 - фото 2
Автоакустика Ural АК-25 - фото 3
Автоакустика Ural АК-25 - фото 4
Автоакустика Ural АК-25 - фото 5
Автоакустика Ural АК-25 - фото 6
Автоакустика Ural АК-25 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 1
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 2
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 3
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 4
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 5
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 6
  • Автоакустика Ural АК-25 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375967
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, г.
333

Описание товара Автоакустика Ural АК-25

20 мм диффузор купольного типа из демпфированного шелка. Охлаждение ферромагнитной жидкостью. Универсальный монтажный комплект для любых типов инсталляций.

Отзывы о товаре Автоакустика Ural АК-25




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Описание
20 мм диффузор купольного типа из демпфированного шелка. Охлаждение ферромагнитной жидкостью. Универсальный монтажный комплект для любых типов инсталляций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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