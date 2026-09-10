Top.Mail.Ru
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 1
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 2
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 3
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 4
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
  • Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 1
  • Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 2
  • Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 3
  • Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 4
  • Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370884
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х6
Вес, г.
520

Описание товара Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный

Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO - профессиональный cтайлер. Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск.

Отзывы о товаре Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Щипцы
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO - профессиональный cтайлер. Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...