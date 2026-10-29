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Шуруповерт электрический Makita FS 2300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт электрический Makita FS 2300

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Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - фото 1
Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
  • Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - фото 1
  • Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - фото 2
  • Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Шуруповерт электрический Makita FS 2300
10 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х7
Вес, кг.
2.12

Описание товара Шуруповерт электрический Makita FS 2300

безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.6 кг



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Отзывы о товаре Шуруповерт электрический Makita FS 2300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.6 кг


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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