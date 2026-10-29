Описание товара Соковыжималка шнековая Bosch MESM731M 150Вт черный

Готовьте полезные, свежевыжатые соки и смузи из фруктов, овощей и трав со шнековой соковыжималкой VitaExtract. Отсутствие в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А) - безопасность при приготовлении пищи гарантирована. Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. Система «Капля-стоп» предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. GentleSqueezing: полезные и богатые витаминами соки с инновационным бережным отжимом на низкой скорости. Высокая производительность при низком уровне шума: двигатель мощностью 150 Вт обеспечивает максимальную эффективность при работе с низким уровнем шума. Наслаждайтесь чистым рабочим местом во время отжима сока благодаря функции капля-стоп. Носик графина сделан так, что вы можете легко наливать сок, ничего при этом не проливая. Ваш стол остается чистым. В удобной книге рецептов, созданной специально для вашей соковыжималки Bosch, вы найдете множество рецептов вкусных соков, смузи и многого другого. Откройте для себя новые идеи и полезные советы о здоровом питании и образе жизни. Вы также найдете рецепты и вдохновение в приложении VitaBar. При приготовлении сока с большой мощностью часто бывает шумно. Благодаря надежному двигателю мощностью 150 Вт и скоростью вращения до 55 об/мин вы можете делать сок с низким уровнем шума. Надежный двигатель обеспечивает максимальную производительность и работает очень тихо. Используйте функцию MixControl, чтобы настроить количество мякоти и густоту сока. Очистка должна быть максимально удобной. С этой соковыжималкой очистка выполняется быстро и легко благодаря удобной резиновой вращающейся части. Просто налейте воду и дайте ей очистить чашу во время работы. Специальная щетка и детали, которые можно мыть в посудомоечной машине, обеспечивают еще больший комфорт. Технология GentleSqueezing обеспечивает безопасное для витаминов приготовление полезных соков без выделения тепла. Прочный тритановый механизм медленно вращается и выдавливает все до последней капли сока. Пищевая ценность и витамины в выжатых фруктах и ??овощах сохраняются.