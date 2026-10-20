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Мышь SmartBuy One SBM-338-W White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SmartBuy One SBM-338-W White

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Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 1
Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 2
Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 3
Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 4
Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
  • Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 1
  • Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 2
  • Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 3
  • Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 4
  • Мышь SmartBuy One SBM-338-W White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363102
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Компьютерная мышь
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь SmartBuy One SBM-338-W White

Приятный дизайн и функциональность – вот что отличает мышь проводную Smartbuy 338 One. Оформленная в белом корпусе, модель для точного позиционирования использует лазерный оптический сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Манипулятор управляет функциями компьютера, используя всего три кнопки, при этом гарантируя быстродействие в виду уменьшения времени отклика клавиш. Smartbuy 338 One использует стандартный разъем USB, чтобы устанавливать соединения с компьютерными устройствами без установки драйверов. Мышь имеет симметричную конструкцию, поэтому удобна в пользовании, как правшами, так и левшами. Интерес представляет синяя подсветка модели, что понравится любителям использовать компьютерные ресурсы при выключенном свете.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One SBM-338-W White




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Компьютерная мышь
Описание
Приятный дизайн и функциональность – вот что отличает мышь проводную Smartbuy 338 One. Оформленная в белом корпусе, модель для точного позиционирования использует лазерный оптический сенсор с максимальным разрешением 1000 dpi. Манипулятор управляет функциями компьютера, используя всего три кнопки, при этом гарантируя быстродействие в виду уменьшения времени отклика клавиш. Smartbuy 338 One использует стандартный разъем USB, чтобы устанавливать соединения с компьютерными устройствами без установки драйверов. Мышь имеет симметричную конструкцию, поэтому удобна в пользовании, как правшами, так и левшами. Интерес представляет синяя подсветка модели, что понравится любителям использовать компьютерные ресурсы при выключенном свете.
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Доставка
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