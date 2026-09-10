Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic UtilityBag100AW, цвет черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362447
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
20 х 20 х 11
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
18 х 18 х 8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
600
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro ProTactic UtilityBag100AW, цвет черный
Универсальная компактная сумка позволяет взять с собой зеркальную камеру, внешнюю вспышку, а также способна вместить складной дрон DJI Mavic Air с пультом урпалвения. Особенностью модели является возможность закрепить её как на поясе, так и повесить на плечо, а практичность и удобство заключается в том, что содержимое можно оперативно достать и подготовить к работе
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
20 х 20 х 11
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
18 х 18 х 8
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Универсальная компактная сумка позволяет взять с собой зеркальную камеру, внешнюю вспышку, а также способна вместить складной дрон DJI Mavic Air с пультом урпалвения. Особенностью модели является возможность закрепить её как на поясе, так и повесить на плечо, а практичность и удобство заключается в том, что содержимое можно оперативно достать и подготовить к работе
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