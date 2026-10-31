Мышь Oklick 488MW серый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерная мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%390 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 358108
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
390 руб. -35%
600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
138
Описание товара Мышь Oklick 488MW серый/черный
Компьютерная мышь Oklick 488MW подходит для правой и левой руки. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Питание от батарейки AA.
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Компьютерная мышь Oklick 488MW подходит для правой и левой руки. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Питание от батарейки AA.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Oklick 488MW серый/черный - по цене 390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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