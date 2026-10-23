Top.Mail.Ru
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35620
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Размеры в упаковке, см
82х54х49
Вес, кг.
31.5

Описание товара Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T

Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания46 см 
Травосборникесть, жесткий, объем 60 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания20-85 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 5 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность4 л.с. 
Обороты двигателя2900 
Топливный бакна 1.2 л 
Объем масла0.6 л 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусасталь 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 
Габариты
Вес33.9 кг 



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Описание
Общие характеристики
Типгазонокосилка 
Ширина скашивания46 см 
Травосборникесть, жесткий, объем 60 л 
Функциональность
Мульчированиенет 
Высота скашивания20-85 мм 
Регулировка высоты скашиванияесть, число уровней - 5 
Выброс травыв травосборник 
Двигатель
Тип двигателябензиновый 
Мощность4 л.с. 
Обороты двигателя2900 
Топливный бакна 1.2 л 
Объем масла0.6 л 
Конструкция
Ручкаскладная с регулируемой высотой 
Материал корпусасталь 
Количество колесчетырехколесная 
Материал колесных дисковпластик 
Дополнительная информация
Комплектациятравосборник, диск/нож 
Габариты
Вес33.9 кг 


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0 T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...