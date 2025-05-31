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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 930 руб.
3 500
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 351551
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Описание товара Комплект акустики ACV MR-652B (морская)
Наслаждайтесь звуком в открытом море!. Надежная коаксиальная акустика для яхт и катеров, с которой музыка станет отличным спутником любых путешествий и морских прогулок. Она исполнена в ударопрочном корпусе и не боится воздействия влаги, оснащена полипропиленовыми диффузорами с резиновыми подвесами, а также майларовыми твитерами. Универсальный типоразмер 6 дюймов, сопротивление 4 Ом. Внутри звуковая катушка 25 мм и магнит 8 унций. Широкий диапазон частот 60Гц ~ 20000Гц – это воспроизведение всех регистров с акцентом на середину и ВЧ. Благодаря чувствительности 90 дБ она обеспечивает нужное звуковое давление даже на небольшой громкости. Вы сможете получать еще больше удовольствия во время морских прогулок и путешествий!
Отзывы о товаре Комплект акустики ACV MR-652B (морская)
Источник: Яндекс Маркет
Олег С.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал второй комплект колонок. Цена качество
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для квадроцикла. играют не плохо, а самое главное не бояться моек.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей С.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки супер, бас хороший, звук чистый! Я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
Александр Р.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хороши! Играют норм, громко, звук чистый. Доп усилителей не ставил, играет на усилке магнитолы, звук не передать, но поверье громко! Корпус колонок полностью пластиковый. За эту цену рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
Владимир К.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен заказом, не смотря на задержку доставки на пару дней. Очень качественно сделаны! К внешнему виду, комплектности и набору претензий нет от слова совсем. Каждая упакована отдельно, есть провода с клеймами, саморезы для крепления и даже шаблон для врезки. Берешь в руки, маешь вещь! - это про данные колонки.) Заказал пару,чтобы посмотреть. Теперь точно закажу еще пару. Кто выбирает акустику в лодку, берите и не переживайте.
Наслаждайтесь звуком в открытом море!. Надежная коаксиальная акустика для яхт и катеров, с которой музыка станет отличным спутником любых путешествий и морских прогулок. Она исполнена в ударопрочном корпусе и не боится воздействия влаги, оснащена полипропиленовыми диффузорами с резиновыми подвесами, а также майларовыми твитерами. Универсальный типоразмер 6 дюймов, сопротивление 4 Ом. Внутри звуковая катушка 25 мм и магнит 8 унций. Широкий диапазон частот 60Гц ~ 20000Гц – это воспроизведение всех регистров с акцентом на середину и ВЧ. Благодаря чувствительности 90 дБ она обеспечивает нужное звуковое давление даже на небольшой громкости. Вы сможете получать еще больше удовольствия во время морских прогулок и путешествий!
Комментарий:
Заказал второй комплект колонок. Цена качество
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий М.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для квадроцикла. играют не плохо, а самое главное не бояться моек.
Источник: Яндекс Маркет
Сергей С.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки супер, бас хороший, звук чистый! Я доволен!
Источник: Яндекс Маркет
Александр Р.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хороши! Играют норм, громко, звук чистый. Доп усилителей не ставил, играет на усилке магнитолы, звук не передать, но поверье громко! Корпус колонок полностью пластиковый. За эту цену рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
Владимир К.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен заказом, не смотря на задержку доставки на пару дней. Очень качественно сделаны! К внешнему виду, комплектности и набору претензий нет от слова совсем. Каждая упакована отдельно, есть провода с клеймами, саморезы для крепления и даже шаблон для врезки. Берешь в руки, маешь вещь! - это про данные колонки.) Заказал пару,чтобы посмотреть. Теперь точно закажу еще пару. Кто выбирает акустику в лодку, берите и не переживайте.
Комплект акустики ACV MR-652B (морская) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Комплект акустики ACV MR-652B (морская)
Достоинства:
Комментарий:
Заказал второй комплект колонок. Цена качество
Достоинства:
Комментарий:
покупал для квадроцикла. играют не плохо, а самое главное не бояться моек.
Достоинства:
Комментарий:
Колонки супер, бас хороший, звук чистый! Я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Колонки хороши! Играют норм, громко, звук чистый. Доп усилителей не ставил, играет на усилке магнитолы, звук не передать, но поверье громко! Корпус колонок полностью пластиковый. За эту цену рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен заказом, не смотря на задержку доставки на пару дней. Очень качественно сделаны! К внешнему виду, комплектности и набору претензий нет от слова совсем. Каждая упакована отдельно, есть провода с клеймами, саморезы для крепления и даже шаблон для врезки. Берешь в руки, маешь вещь! - это про данные колонки.) Заказал пару,чтобы посмотреть. Теперь точно закажу еще пару. Кто выбирает акустику в лодку, берите и не переживайте.