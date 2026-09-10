Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060
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Характеристики
Тип товара
Уровни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни
Ширина, см
2
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х6х3
Вес, г.
600
Описание товара Уровень ударный Зубр Мастер Буран 34723-060
Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.
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Уровень литой - профессиональный инструмент из особо прочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 2 цельные противоударные ампулы. Фрезерованная базовая поверхность. Точность измерений 1мм/м.
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