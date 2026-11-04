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Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450

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Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 1
Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 2
Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 3
Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 4
Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
450
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Глубина пропила стали
4
Глубина пропила дерева
50
Питание
от сети
  • Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 1
  • Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 2
  • Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 3
  • Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 4
  • Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347204
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Мощность
450
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Глубина пропила стали
4
Глубина пропила дерева
50
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Питание
от сети
Ширина, см
21
Высота, см
24
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, кг.
1

Описание товара Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450

Лобзик RedVerg Basic JS450 предназначен для резки разных материалов, включая дерево, металл, пластмасса, пенобетон, мягкий каучук, полистирол и линолеум. С помощью этого лобзика можно выполнять резку разными способами, включая прямой рез, косой рез и изогнутый или круглый рез. Фиксация пилки в штоке реализована двумя винтами с головкой под шестигранник.



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Отзывы о товаре Лобзик электрический Redverg Basic RD-JS450




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
REDVERG
Мощность
450
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Глубина пропила стали
4
Глубина пропила дерева
50
Развернуть
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Питание
от сети
Ширина, см
21
Высота, см
24
Описание
Лобзик RedVerg Basic JS450 предназначен для резки разных материалов, включая дерево, металл, пластмасса, пенобетон, мягкий каучук, полистирол и линолеум. С помощью этого лобзика можно выполнять резку разными способами, включая прямой рез, косой рез и изогнутый или круглый рез. Фиксация пилки в штоке реализована двумя винтами с головкой под шестигранник.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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