Переходник Gardena Профи 2830-20
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Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%750 руб. 1 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 344350
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
70
Описание товара Переходник Gardena Профи 2830-20
Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.
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Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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