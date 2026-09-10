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Переходник Gardena Профи 2830-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник Gardena Профи 2830-20

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Переходник Gardena Профи 2830-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
750 руб.  1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344350
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Характеристики

Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
70

Описание товара Переходник Gardena Профи 2830-20

Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.



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Отзывы о товаре Переходник Gardena Профи 2830-20




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Характеристики
Бренд
Gardena
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
муфта переходная
Диаметр подключения
1/2 дюйм, 3/4 дюйм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник Gardena Профи 2830-20 используется в системах полива GARDENA Maxi-Flow. Предназначен для перехода от системы Gardena Профи Maxi-Flow к системе Gardena Original. Системы совместимы друг с другом и могут использоваться одновременно. Переходник также подходит для применения с насосами.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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