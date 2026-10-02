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Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Stayer Square-8 34928

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Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 1
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 2
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 3
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 4
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 5
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 6
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 7
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 8
Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Количество лучей, шт
2
Дальность построения без приемника, м
8
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 1
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 2
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 3
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 4
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 5
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 6
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 7
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 8
  • Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень лазерный Stayer Square-8 34928
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Дальность построения без приемника, м
8
Точность, мм/м
0.4
Ширина, см
20.5
Высота, см
5.5
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, г.
195

Описание товара Уровень лазерный Stayer Square-8 34928

Лазерный угольник для кафеля STAYER SQUARE-8 34928 пригодится при укладке плитки и прочих материалов. Проецирует две лазерные линии под углом 90 градусов. Управление осуществляется всего лишь одной кнопкой. Прибор крепится на стену при помощи специальных присосок. Наличие пузырьковых уровней обеспечивает более точное выравнивание.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Stayer Square-8 34928




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Дальность построения без приемника, м
8
Точность, мм/м
0.4
Ширина, см
20.5
Высота, см
5.5
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный угольник для кафеля STAYER SQUARE-8 34928 пригодится при укладке плитки и прочих материалов. Проецирует две лазерные линии под углом 90 градусов. Управление осуществляется всего лишь одной кнопкой. Прибор крепится на стену при помощи специальных присосок. Наличие пузырьковых уровней обеспечивает более точное выравнивание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Stayer Square-8 34928 - стоимость товара 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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