Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб.
В наличии
Код товара: 350525
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
600
Описание товара Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100
Уровень ЗУБР 4-34583-100 позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. На верхнюю часть инструмента нанесена линейка, что позволяет проводить дополнительные измерения.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитУровень брусковый Stayer Top Level 3460-150_z03
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1200 мм ...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитУровень алюминиевый УСМ-0,5-1500, фрезерованный, 3 глазка, магни...
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитУровень брусковый Зубр Атлант 34585-120
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитУровень рельс Зубр Мастер 4-34583-120
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Kraftool KOMPAKT-300 34784, 300 м...
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитМагнитный угловой уровень Kraftool POST-LEVEL 34788_z01, 3 глазк...
-
В наличииЦена 1 270 руб. 1 716 руб.318 руб. в СплитУровень Kraftool 34717-025
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитУровень алюминиевый УС-1,0-2000, фрезерованный, 3 глазка, рукоят...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитУровень алюминиевый, магнит., фрезерованный, 3 глазка (1 зеркал....
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
Уровень ЗУБР 4-34583-100 позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. На верхнюю часть инструмента нанесена линейка, что позволяет проводить дополнительные измерения.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100