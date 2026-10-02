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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100

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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 1
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 2
Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 1
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 2
  • Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
600

Описание товара Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100

Уровень ЗУБР 4-34583-100 позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. На верхнюю часть инструмента нанесена линейка, что позволяет проводить дополнительные измерения.

Отзывы о товаре Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровень
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень ЗУБР 4-34583-100 позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. На верхнюю часть инструмента нанесена линейка, что позволяет проводить дополнительные измерения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень рельс Зубр Мастер 4-34583-100 - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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