Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноблок
Крепление на планку
ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 340 руб. 2 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332396
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноблок
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
32
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
200
Описание товара Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост
Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост, высокий, предназначен для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней планкой ласточкин хвост 11 мм. 4 винта на каждом кольце и 4 винта на монолитном креплении. Для предотвращения косметических повреждений прицела, кольца внутри обклеены тонким синтетическим материалом. Моноблок изготовлен на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6 с матовым черным анодированием. Материал всех крепежных элементов — сталь.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб. 1 890 руб.338 руб. в СплитПланка повышающая Veber 015 Weaver
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитНабор быстросъемных антабок Veber QD25 с универсальным крепление...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБаза Veber MNT-1513 Weaver на ствол (20740)
-
В наличииЦена 2 410 руб. 3 420 руб.603 руб. в СплитКольца для прицела Veber 3011 LS (27310)
-
В наличииЦена 3 190 руб. 4 140 руб.798 руб. в СплитКольца для прицела Veber 3421 MS
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитБаза Veber Weaver MNT-K4728 верхняя
Бренд
Тип товара
Моноблок
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
32
Посадочный размер, мм
11
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост, высокий, предназначен для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с верхней планкой ласточкин хвост 11 мм. 4 винта на каждом кольце и 4 винта на монолитном креплении. Для предотвращения косметических повреждений прицела, кольца внутри обклеены тонким синтетическим материалом. Моноблок изготовлен на современном высокоточном металлорежущем CNC оборудовании из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6 с матовым черным анодированием. Материал всех крепежных элементов — сталь.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Комментарий:
пришлось немного подточить напильником. впринцапи пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший моноблок. Встал ровно. Кольца так же отлично держат. Качество на уровне. Спасибо.
Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Моноблок для прицела Veber 3011 H на ласточкин хвост
Достоинства:
Комментарий:
пришлось немного подточить напильником. впринцапи пойдет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший моноблок. Встал ровно. Кольца так же отлично держат. Качество на уровне. Спасибо.