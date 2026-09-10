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Моноблок для прицела Veber 2511 A на ласточкин хвост купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Моноблок для прицела Veber 2511 A на ласточкин хвост

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Моноблок для прицела Veber 2511 A на ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 200 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332393
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
25.4
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х5
Вес, г.
200

Описание товара Моноблок для прицела Veber 2511 A на ласточкин хвост

Моноблок для прицела Veber 2511 A на "ласточкин хвост" 11 мм, высокий Моноблок для прицела типа 2511A предназначен для установки на оружие с верхней планкой 11 мм. Оснащен окошком высотой 12 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия. Детали моноблока изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6. Материал всех крепежных элементов — сталь. В комплекте шестигранный ключ.

Отзывы о товаре Моноблок для прицела Veber 2511 A на ласточкин хвост




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепление
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
25.4
Крепление на планку
ласточкин хвост
Страна производитель
Китай
Описание
Моноблок для прицела Veber 2511 A на "ласточкин хвост" 11 мм, высокий Моноблок для прицела типа 2511A предназначен для установки на оружие с верхней планкой 11 мм. Оснащен окошком высотой 12 мм, которое дает возможность прицеливания через открытый прицел оружия. Детали моноблока изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6. Материал всех крепежных элементов — сталь. В комплекте шестигранный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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