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База Veber 8A WEAVER быстросъемная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База Veber 8A WEAVER быстросъемная

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База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 1
База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 2
База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
  • База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 1
  • База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 2
  • База Veber 8A WEAVER быстросъемная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332372
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
2.6

Описание товара База Veber 8A WEAVER быстросъемная

Быстросъемный кронштейн Weaver-Weaver с пятью посадочными слотами. Изготовлен из алюминиевого сплава, длина 60 мм. Предназначен для быстрой установки тактических фонарей, лцу и прицелов с креплением на Weaver.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
База
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемный кронштейн Weaver-Weaver с пятью посадочными слотами. Изготовлен из алюминиевого сплава, длина 60 мм. Предназначен для быстрой установки тактических фонарей, лцу и прицелов с креплением на Weaver.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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