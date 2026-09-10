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Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением

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Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением - фото 1
Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепления для прицелов
  • Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением - фото 1
  • Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332350
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением

Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением — это надежный комплект тактического снаряжения, созданный для фиксации оружейного ремня на охотничьем, спортивном или пневматическом оружии. Набор идеально подходит для карабинов и ружей, у которых отсутствуют заводские места для крепления погона.

Отзывы о товаре Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Крепления для прицелов
Описание
Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением — это надежный комплект тактического снаряжения, созданный для фиксации оружейного ремня на охотничьем, спортивном или пневматическом оружии. Набор идеально подходит для карабинов и ружей, у которых отсутствуют заводские места для крепления погона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор быстросъемных антабок Veber QD30 с универсальным креплением - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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