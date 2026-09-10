Печатающая головка Canon PF-06
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Характеристики
Тип товара
Комплект обслуживания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект обслуживания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
200
Описание товара Печатающая головка Canon PF-06
Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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