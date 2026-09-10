Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392818
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
3.21
Описание товара Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)
Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i
Фотобарабан Canon C-EXV59 3761C002AA 000 ресурсом до 171000 страниц черного цвета.Фотобарабан подойдет для следующих моделей аппаратов: Canon imageRUNNER 2625i; Canon imageRUNNER 2630i; Canon imageRUNNER 2645i.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Барабан Canon С-EXV59 (3761C002AA 000)