Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%31 990 руб. 49 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.2
Вес, кг.
6.3
Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром
Коллекция X-Joy была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день!. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Продуманные детали душевой системы для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1 030 до 1 460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 110 мм.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Германия
Коллекция X-Joy была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день!. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Продуманные детали душевой системы для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1 030 до 1 460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 110 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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