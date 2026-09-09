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Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром

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Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром - фото 1
Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром - фото 1
  • Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
31 990 руб.  49 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322045
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.2
Вес, кг.
6.3

Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром

Коллекция X-Joy была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день!. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Продуманные детали душевой системы для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1 030 до 1 460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 110 мм.

Отзывы о товаре Душевая система AM.PM X-Joy F40885A34 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
материал - латунь
Страна производитель
Германия
Описание
Коллекция X-Joy была создана для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день!. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Продуманные детали душевой системы для удобства использования: штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1 030 до 1 460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол его наклона, душевой шланг 1750 мм, верхний душ диаметром 220 мм, ручной душ диаметром 110 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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