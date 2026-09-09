Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-100WT серебристый
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Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321984
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
2
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
5
Цвет профиля
серебро
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.97х0.5х0.15
Вес, кг.
37.4
Описание товара Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-100WT серебристый
Впервые в доступном сегменте душевые ограждения Gem: легкие и невесомые конструкции. Максимум дизайна и надежности по привлекательной цене! Внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Оптимально для каждой ванной комнаты – лучшее решение для любого интерьера. Экономия времени при монтаже - профили оборудованы инновационной системой крепления QuickFix. Поддон преобретается отдельно W90T-401-100W
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Бренд
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
2
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
5
Цвет профиля
серебро
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Впервые в доступном сегменте душевые ограждения Gem: легкие и невесомые конструкции. Максимум дизайна и надежности по привлекательной цене! Внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Оптимально для каждой ванной комнаты – лучшее решение для любого интерьера. Экономия времени при монтаже - профили оборудованы инновационной системой крепления QuickFix. Поддон преобретается отдельно W90T-401-100W
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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