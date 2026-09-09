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Фотобарабан HP 660A W2004A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан HP 660A W2004A

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Фотобарабан HP 660A W2004A - фото 1
Фотобарабан HP 660A W2004A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M751
Цвет
черный
  • Фотобарабан HP 660A W2004A - фото 1
  • Фотобарабан HP 660A W2004A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318775
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M751
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х16х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Фотобарабан HP 660A W2004A

Оригинальные блоки фотобарабанов HP с технологией JetIntelligence, специально разработанные для вашего принтера HP LaserJet, позволяют печатать яркие рекламные материалы с насыщенными цветами фотографического качества. Поддерживайте высокую продуктивность бизнеса с надежными оригинальными блоками фотобарабанов HP.

Отзывы о товаре Фотобарабан HP 660A W2004A




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M751
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальные блоки фотобарабанов HP с технологией JetIntelligence, специально разработанные для вашего принтера HP LaserJet, позволяют печатать яркие рекламные материалы с насыщенными цветами фотографического качества. Поддерживайте высокую продуктивность бизнеса с надежными оригинальными блоками фотобарабанов HP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан HP 660A W2004A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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