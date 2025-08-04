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Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1

3 Отзывы
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Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314358
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
размер упаковки: 29 х 19 х 3,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1

Комплект инструментов для самостоятельного изготовления препаратов. Инкубатор, флаконы, игла и пинцет, пипетка и скальпель, предметные и покровные стекла, красители, стикеры, несколько готовых объектов исследования - все необходимое в одной упаковке. Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 - прекрасное дополнение к любому биологическому микроскопу для ребенка. На первом этапе ребенку, которому подарили микроскоп, потребуется набор готовых микропрепаратов. Он необходим, чтобы заинтересовать ребенка. А вот когда все готовые препараты будут исследованы, сфотографированы, показаны всем родным и знакомым, а некоторые даже разбиты и утеряны, приходит очередь набора для экспериментов. Здесь Вы найдете все необходимое, начиная с лупы и заканчивая инкубатором для выращивания артемий. Впрочем, сами яйца артемий тоже в комплекте. Комплект помещен в пластиковый ложемент и упакован в картонную коробку, сопровождается инструкцией пользователя. Комплектация: Яйца артемий – мелких ракообразных. Даже из высушенных яиц можно вырастить артемий в инкубаторе. Морская соль. Ее кристаллы интересно рассматривать под микроскопом. Кроме того, она понадобится, чтобы сделать солевой раствор, в котором вылупятся артемии. Дрожжи. Включены в набор в качестве корма для артемий. Креветка. Дает возможность сделать первый шаг в изучении беспозвоночных. Пчела. Помогает подробно исследовать строение насекомого. Крыло бабочки. Позволяет полюбоваться особенностями строения чешуекрылых. Ткань. Фрагмент ткани для рассматривания нитей и плетения. Смола. Используется в качестве клея для изготовления образцов. Метиленовая синь. Краситель, интенсивно окрашивающий некоторые ткани живого организма. Разрушается на свету. Эозин. Краситель, окрашивающий белки в розовый цвет. Резервные флаконы. Для хранения образцов (например, лепестков, и т. д.). Чистые стикеры. Для маркировки готовых образцов и резервных флаконов. Предметные стекла (пластик). Для размещения образцов. Покровное стекло (пластик). Для покрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Инкубатор. Для выращивания артемий и наблюдения за этапами их развития. Мерная пипетка. Для добавления/удаления жидкости из флаконов. Пинцет. Для сбора мелких предметов. Препаровальная игла. Используется для работы с микропрепаратом, например, чтобы расправить чешуйки или волокна. Скальпель. Необходим для подготовки образцов. Лупа. Для наблюдения объектов с двухкратным увеличением.

Отзывы о товаре Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1

Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Долго выбирала. Но в итоге купила той же фирмы. Что и микроскоп. Качественно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упакованно.Все целое ,пока не использовали ,подарок на день рождения сыну дополнение к микроскопу и остальным подаркам
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Kartasheva Anna

Достоинства:


Комментарий:
Я искала набор на русском языке с подробной инструкцией, для 10летнего ребенка. Данный вариант мне показался максимально удобным для использования.



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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
размер упаковки: 29 х 19 х 3,5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект инструментов для самостоятельного изготовления препаратов. Инкубатор, флаконы, игла и пинцет, пипетка и скальпель, предметные и покровные стекла, красители, стикеры, несколько готовых объектов исследования - все необходимое в одной упаковке. Набор для экспериментов под микроскопом Микромед Эврика Kit1 - прекрасное дополнение к любому биологическому микроскопу для ребенка. На первом этапе ребенку, которому подарили микроскоп, потребуется набор готовых микропрепаратов. Он необходим, чтобы заинтересовать ребенка. А вот когда все готовые препараты будут исследованы, сфотографированы, показаны всем родным и знакомым, а некоторые даже разбиты и утеряны, приходит очередь набора для экспериментов. Здесь Вы найдете все необходимое, начиная с лупы и заканчивая инкубатором для выращивания артемий. Впрочем, сами яйца артемий тоже в комплекте. Комплект помещен в пластиковый ложемент и упакован в картонную коробку, сопровождается инструкцией пользователя. Комплектация: Яйца артемий – мелких ракообразных. Даже из высушенных яиц можно вырастить артемий в инкубаторе. Морская соль. Ее кристаллы интересно рассматривать под микроскопом. Кроме того, она понадобится, чтобы сделать солевой раствор, в котором вылупятся артемии. Дрожжи. Включены в набор в качестве корма для артемий. Креветка. Дает возможность сделать первый шаг в изучении беспозвоночных. Пчела. Помогает подробно исследовать строение насекомого. Крыло бабочки. Позволяет полюбоваться особенностями строения чешуекрылых. Ткань. Фрагмент ткани для рассматривания нитей и плетения. Смола. Используется в качестве клея для изготовления образцов. Метиленовая синь. Краситель, интенсивно окрашивающий некоторые ткани живого организма. Разрушается на свету. Эозин. Краситель, окрашивающий белки в розовый цвет. Резервные флаконы. Для хранения образцов (например, лепестков, и т. д.). Чистые стикеры. Для маркировки готовых образцов и резервных флаконов. Предметные стекла (пластик). Для размещения образцов. Покровное стекло (пластик). Для покрытия образцов, размещенных на предметном стекле. Инкубатор. Для выращивания артемий и наблюдения за этапами их развития. Мерная пипетка. Для добавления/удаления жидкости из флаконов. Пинцет. Для сбора мелких предметов. Препаровальная игла. Используется для работы с микропрепаратом, например, чтобы расправить чешуйки или волокна. Скальпель. Необходим для подготовки образцов. Лупа. Для наблюдения объектов с двухкратным увеличением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Классный. Долго выбирала. Но в итоге купила той же фирмы. Что и микроскоп. Качественно.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все хорошо упакованно.Все целое ,пока не использовали ,подарок на день рождения сыну дополнение к микроскопу и остальным подаркам
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Kartasheva Anna

Достоинства:


Комментарий:
Я искала набор на русском языке с подробной инструкцией, для 10летнего ребенка. Данный вариант мне показался максимально удобным для использования.


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