Корпус Zalman i3 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman i3 Black
Корпус ZALMAN i3 черный подойдет каждому пользователю, который стремится собрать не просто стильный настольный персональный компьютер, но и хочет сделать его индивидуальным, притягивающим взгляды. Корпус ZALMAN i3 имеет очень лаконичный и привлекательный внешний вид, который еще больше выделяется на фоне конкурентов ровностью линий и минималистичным дизайном. Также стоит отметить, что данный корпус уже имеет четыре больших 120-миллиметровых вентилятора. Вместе они уже составляют мощную и эффективную охладительную систему — три вентилятора на передней панели забирают воздух, а один, расположенный сзади, его выводит из системного блока. Однако вы всегда можете дополнить систему охлаждения дополнительными устройствами — для этого в корпусе вполне достаточно места. Кроме того, данный корпус позволит всем эстетам сделать внутреннюю компоновку корпуса максимально аккуратной — для этого нужно лишь воспользоваться специальными техническими отверстиями — они помогут убрать провода за стенку. Также имеется и полноразмерное акриловое стекло, что подойдет любителям любоваться установленными в ПК комплектующими и наблюдать за работой системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
хороший продуваемый корпус за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
светится красиво, использую как ночник
Достоинства:
Комментарий:
Собирали систему на базе x670, все стало неплохо, сжо к верху корпуса не прекрепить только на переднюю стенку и не более 2 кулеров на радиаторе
Достоинства:
Комментарий:
Хороший продуваемый корпус. Под провода места конечно маловато... зато дисциплинирует и заставляет их сложить аккуратно! Пять очков!
Достоинства:
Комментарий:
пропелеры работают такие уже 4 года и не гудят, очень удобная машина
Достоинства:
Комментарий:
Не первый корпус такой беру. Нравится))
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца, прислали быстро.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший корпус с приемлемой смстемой охлаждения, но монтаж системы жидкостного охлаждения возможен только на передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
Собирал другу в таком, ему понравилось то что он хорошо продуваемый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус для буджетной сборки, заменил кулеры на argb, стало красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Был бы металл как у сородича Z9U3 было бы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
напишите, что акрил, а не стекло, пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Доп ssd не установить, так ак крепления под винты слишком глубоко, подключить разъем питания к лиску невозможно. Пришлось отгибать стойку. Сейчас все ок.
Достоинства:
Комментарий:
корпус норм, весьма минималистичный, хорошо охлаждает легео чистить
Достоинства:
Идеальный корпус за такую цену. Много места в корпусе, можно вставить материнку atx и видеокарту любого размера, корпус продуваемый, 3 вентилятора с подсветкой на вдув и один на выдув, вентиляторы тихие даже на максимальных оборотах, они питаются напрямую от блока питания и регулируются от панели на корпусе. Двое саночек для жестких дисков, 3 места на корпусе
Недостатки:
Единственный недостаток - это акриловая боковая крышка, но за такую закалённые стекло надо еще поискать
Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 Black
Достоинства:
Комментарий:
хороший продуваемый корпус за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
светится красиво, использую как ночник
Достоинства:
Комментарий:
Собирали систему на базе x670, все стало неплохо, сжо к верху корпуса не прекрепить только на переднюю стенку и не более 2 кулеров на радиаторе
Достоинства:
Комментарий:
Хороший продуваемый корпус. Под провода места конечно маловато... зато дисциплинирует и заставляет их сложить аккуратно! Пять очков!
Достоинства:
Комментарий:
пропелеры работают такие уже 4 года и не гудят, очень удобная машина
Достоинства:
Комментарий:
Не первый корпус такой беру. Нравится))
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца, прислали быстро.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хороший корпус с приемлемой смстемой охлаждения, но монтаж системы жидкостного охлаждения возможен только на передней панели.
Достоинства:
Комментарий:
Собирал другу в таком, ему понравилось то что он хорошо продуваемый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус для буджетной сборки, заменил кулеры на argb, стало красиво.
Достоинства:
Комментарий:
Был бы металл как у сородича Z9U3 было бы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
напишите, что акрил, а не стекло, пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Доп ssd не установить, так ак крепления под винты слишком глубоко, подключить разъем питания к лиску невозможно. Пришлось отгибать стойку. Сейчас все ок.
Достоинства:
Комментарий:
корпус норм, весьма минималистичный, хорошо охлаждает легео чистить
Достоинства:
Идеальный корпус за такую цену. Много места в корпусе, можно вставить материнку atx и видеокарту любого размера, корпус продуваемый, 3 вентилятора с подсветкой на вдув и один на выдув, вентиляторы тихие даже на максимальных оборотах, они питаются напрямую от блока питания и регулируются от панели на корпусе. Двое саночек для жестких дисков, 3 места на корпусе
Недостатки:
Единственный недостаток - это акриловая боковая крышка, но за такую закалённые стекло надо еще поискать