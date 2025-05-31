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Корпус Zalman i3 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman i3 Black

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Корпус Zalman i3 Black - фото 1
Корпус Zalman i3 Black - фото 2
Корпус Zalman i3 Black - фото 3
Корпус Zalman i3 Black - фото 4
Корпус Zalman i3 Black - фото 5
Корпус Zalman i3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 1
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 2
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 3
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 4
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 5
  • Корпус Zalman i3 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301077
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x456x445
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
240

Описание товара Корпус Zalman i3 Black

Корпус ZALMAN i3 черный подойдет каждому пользователю, который стремится собрать не просто стильный настольный персональный компьютер, но и хочет сделать его индивидуальным, притягивающим взгляды. Корпус ZALMAN i3 имеет очень лаконичный и привлекательный внешний вид, который еще больше выделяется на фоне конкурентов ровностью линий и минималистичным дизайном. Также стоит отметить, что данный корпус уже имеет четыре больших 120-миллиметровых вентилятора. Вместе они уже составляют мощную и эффективную охладительную систему — три вентилятора на передней панели забирают воздух, а один, расположенный сзади, его выводит из системного блока. Однако вы всегда можете дополнить систему охлаждения дополнительными устройствами — для этого в корпусе вполне достаточно места. Кроме того, данный корпус позволит всем эстетам сделать внутреннюю компоновку корпуса максимально аккуратной — для этого нужно лишь воспользоваться специальными техническими отверстиями — они помогут убрать провода за стенку. Также имеется и полноразмерное акриловое стекло, что подойдет любителям любоваться установленными в ПК комплектующими и наблюдать за работой системы.

Отзывы о товаре Корпус Zalman i3 Black

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший продуваемый корпус за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
светится красиво, использую как ночник
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Собирали систему на базе x670, все стало неплохо, сжо к верху корпуса не прекрепить только на переднюю стенку и не более 2 кулеров на радиаторе
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший продуваемый корпус. Под провода места конечно маловато... зато дисциплинирует и заставляет их сложить аккуратно! Пять очков!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
элла С.

Достоинства:


Комментарий:
пропелеры работают такие уже 4 года и не гудят, очень удобная машина
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый корпус такой беру. Нравится))
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца, прислали быстро.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший корпус с приемлемой смстемой охлаждения, но монтаж системы жидкостного охлаждения возможен только на передней панели.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Собирал другу в таком, ему понравилось то что он хорошо продуваемый
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус для буджетной сборки, заменил кулеры на argb, стало красиво.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Был бы металл как у сородича Z9U3 было бы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Матвей И.

Достоинства:


Комментарий:
напишите, что акрил, а не стекло, пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Глазков Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Доп ssd не установить, так ак крепления под винты слишком глубоко, подключить разъем питания к лиску невозможно. Пришлось отгибать стойку. Сейчас все ок.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Виктория Ч.

Достоинства:


Комментарий:
корпус норм, весьма минималистичный, хорошо охлаждает легео чистить
28.09.2020
Виталий

Достоинства:
Идеальный корпус за такую цену. Много места в корпусе, можно вставить материнку atx и видеокарту любого размера, корпус продуваемый, 3 вентилятора с подсветкой на вдув и один на выдув, вентиляторы тихие даже на максимальных оборотах, они питаются напрямую от блока питания и регулируются от панели на корпусе. Двое саночек для жестких дисков, 3 места на корпусе

Недостатки:
Единственный недостаток - это акриловая боковая крышка, но за такую закалённые стекло надо еще поискать



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
204x456x445
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN i3 черный подойдет каждому пользователю, который стремится собрать не просто стильный настольный персональный компьютер, но и хочет сделать его индивидуальным, притягивающим взгляды. Корпус ZALMAN i3 имеет очень лаконичный и привлекательный внешний вид, который еще больше выделяется на фоне конкурентов ровностью линий и минималистичным дизайном. Также стоит отметить, что данный корпус уже имеет четыре больших 120-миллиметровых вентилятора. Вместе они уже составляют мощную и эффективную охладительную систему — три вентилятора на передней панели забирают воздух, а один, расположенный сзади, его выводит из системного блока. Однако вы всегда можете дополнить систему охлаждения дополнительными устройствами — для этого в корпусе вполне достаточно места. Кроме того, данный корпус позволит всем эстетам сделать внутреннюю компоновку корпуса максимально аккуратной — для этого нужно лишь воспользоваться специальными техническими отверстиями — они помогут убрать провода за стенку. Также имеется и полноразмерное акриловое стекло, что подойдет любителям любоваться установленными в ПК комплектующими и наблюдать за работой системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Максим Х.

Достоинства:


Комментарий:
хороший продуваемый корпус за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
светится красиво, использую как ночник
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Собирали систему на базе x670, все стало неплохо, сжо к верху корпуса не прекрепить только на переднюю стенку и не более 2 кулеров на радиаторе
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2024
Николай Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший продуваемый корпус. Под провода места конечно маловато... зато дисциплинирует и заставляет их сложить аккуратно! Пять очков!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
элла С.

Достоинства:


Комментарий:
пропелеры работают такие уже 4 года и не гудят, очень удобная машина
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый корпус такой беру. Нравится))
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца, прислали быстро.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом хороший корпус с приемлемой смстемой охлаждения, но монтаж системы жидкостного охлаждения возможен только на передней панели.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Собирал другу в таком, ему понравилось то что он хорошо продуваемый
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Владислав В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус для буджетной сборки, заменил кулеры на argb, стало красиво.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
Был бы металл как у сородича Z9U3 было бы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2023
Матвей И.

Достоинства:


Комментарий:
напишите, что акрил, а не стекло, пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Глазков Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Доп ssd не установить, так ак крепления под винты слишком глубоко, подключить разъем питания к лиску невозможно. Пришлось отгибать стойку. Сейчас все ок.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Виктория Ч.

Достоинства:


Комментарий:
корпус норм, весьма минималистичный, хорошо охлаждает легео чистить
28.09.2020
Виталий

Достоинства:
Идеальный корпус за такую цену. Много места в корпусе, можно вставить материнку atx и видеокарту любого размера, корпус продуваемый, 3 вентилятора с подсветкой на вдув и один на выдув, вентиляторы тихие даже на максимальных оборотах, они питаются напрямую от блока питания и регулируются от панели на корпусе. Двое саночек для жестких дисков, 3 места на корпусе

Недостатки:
Единственный недостаток - это акриловая боковая крышка, но за такую закалённые стекло надо еще поискать


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