Батарея для ИБП APC APCRBC143
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
25.3
Ширина, см
29.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х25
Вес, кг.
25
Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC143
Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Руководство по установке, Упаковка многократного пользования. Замена батарей во время работы ИБП: обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
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Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
25.3
Ширина, см
29.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Руководство по установке, Упаковка многократного пользования. Замена батарей во время работы ИБП: обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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