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Карт-ридер Defender Optimus (83501) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карт-ридер Defender Optimus (83501)

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Карт-ридер Defender Optimus (83501) - фото 1
Карт-ридер Defender Optimus (83501) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карт-ридеры
  • Карт-ридер Defender Optimus (83501) - фото 1
  • Карт-ридер Defender Optimus (83501) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
510 руб.  920 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293673
Доставка в Санкт-Петербурге
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Карт-ридер Defender Optimus (83501)
510 руб. -45%
920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
кабель mini-USB в комплекте, одновременная работа с 4 картами
Интерфейс подключения
USB 2.0 Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, MAC OS X, SD, microSD, MMC, MS, MS Duo, MS Pro, CF, M2 и др. (до 85 типов)
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, г.
80

Описание товара Карт-ридер Defender Optimus (83501)

Кард-ридер Defender Optimus универсален: он поддерживает карты памяти 85 типов. Владелец устройства получит возможность работы со сменными носителями информации всех самых распространенных видов. Кард-ридер имеет внешнее исполнение. Модель рассчитана на подключение к стационарным и мобильным компьютерам с помощью интерфейса USB 2.0. Максимальная скорость передачи данных от кард-ридера к ПК (и обратно) составляет 60 МБ/с. Кабель для подсоединения устройства есть в комплекте. Кард-ридер Defender Optimus компактен. Устройство, имеющее размеры 70x14x40 мм, без проблем поместится даже в нагрудном кармане рубашки.

Отзывы о товаре Карт-ридер Defender Optimus (83501)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Карт-ридеры
Дополнительно
кабель mini-USB в комплекте, одновременная работа с 4 картами
Интерфейс подключения
USB 2.0 Type-A
Исполнение
внешнее
Поддержка
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, MAC OS X, SD, microSD, MMC, MS, MS Duo, MS Pro, CF, M2 и др. (до 85 типов)
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Кард-ридер Defender Optimus универсален: он поддерживает карты памяти 85 типов. Владелец устройства получит возможность работы со сменными носителями информации всех самых распространенных видов. Кард-ридер имеет внешнее исполнение. Модель рассчитана на подключение к стационарным и мобильным компьютерам с помощью интерфейса USB 2.0. Максимальная скорость передачи данных от кард-ридера к ПК (и обратно) составляет 60 МБ/с. Кабель для подсоединения устройства есть в комплекте. Кард-ридер Defender Optimus компактен. Устройство, имеющее размеры 70x14x40 мм, без проблем поместится даже в нагрудном кармане рубашки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карт-ридер Defender Optimus (83501) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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