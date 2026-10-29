Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)
Жесткие диски для серверов HPE категории Midline обеспечивают высочайший уровень производительности и надежности для работы приложений ЦОД. Жесткие диски категории Midline позволяют хранить больший объем данных без ущерба для эффективности и надежности. Они идеально подходят для хранения больших объемов данных. Серверные жесткие диски HPE категории Midline доступны в большом (3,5) и малом (2,5) форм-факторах. На все устройства распространяется стандартная годовая гарантия. Все жесткие диски HPE проходят тщательную проверку, что гарантирует их соответствие высоким требованиям серверных сред HPE ProLiant. Перед окончательной сертификацией все серверные жесткие диски HPE категории Midline проходят оптимизацию, которая обеспечивает их совместимость, корректную работу, а также поддержку функций SMART и ПО HPE Systems Insight Manager.
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