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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB

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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 1
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 2
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 3
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 4
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 5
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 6
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 5
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 6
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5&quot;, 7200RPM, SATA, 512MB - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739741
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Характеристики

Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB

Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB предназначен для систем видеонаблюдения и корпоративных серверов. Объем памяти устройства составляет 12 Тб. Это позволяет хранить большой объем видеозаписей и других данных. Использование гелиевого наполнения обеспечивает минимальное энергопотребление устройства – оно не превышает 7.8 Вт. Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB поддерживает технологию записи CMR и интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, обеспечивая скорость передачи данных до 285 МБ/с. Это позволяет копировать файлы объемом 10 Гб всего за 35-40 секунд. Модель оптимизирована для работы в RAID-массивах. Ресурс работы жесткого диска рассчитан на 2-3 года непрерывного использования. Модель можно эксплуатировать при высокой температуре окружающей среды – до 65°C.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB предназначен для систем видеонаблюдения и корпоративных серверов. Объем памяти устройства составляет 12 Тб. Это позволяет хранить большой объем видеозаписей и других данных. Использование гелиевого наполнения обеспечивает минимальное энергопотребление устройства – оно не превышает 7.8 Вт. Жесткий диск 3.5" SATA-3 12TB Seagate SkyHawk AI Cache 512MB поддерживает технологию записи CMR и интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с, обеспечивая скорость передачи данных до 285 МБ/с. Это позволяет копировать файлы объемом 10 Гб всего за 35-40 секунд. Модель оптимизирована для работы в RAID-массивах. Ресурс работы жесткого диска рассчитан на 2-3 года непрерывного использования. Модель можно эксплуатировать при высокой температуре окружающей среды – до 65°C.


Теги товара: 12 тб
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Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12TB, 3.5", 7200RPM, SATA, 512MB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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