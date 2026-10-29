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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 273384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE
11 510 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE

Использование микроволновой печи Panasonic NN-ST342WZPE упрощает разогрев и приготовление пищи. Печь хорошо вписывается в интерьер современной кухни, не занимает много места. Удобная и понятная система управления электронного типа не потребует много времени для овладения. Все операции понятны с первого раза. Информация о выбранном режиме работы и ходе приготовления пищи выводится на легко читаемый дисплей. Благодаря яркой подсветке внутренней камеры вы можете наблюдать за процессом работы микроволновой печи и оценивать степень готовности блюда. Подсветка упрощает работу с устройством и может помочь сэкономить на освещении кухни. Разработчики предусмотрели таймер, который можно установить на удобное вам время в пределах девяноста девяти минут.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Использование микроволновой печи Panasonic NN-ST342WZPE упрощает разогрев и приготовление пищи. Печь хорошо вписывается в интерьер современной кухни, не занимает много места. Удобная и понятная система управления электронного типа не потребует много времени для овладения. Все операции понятны с первого раза. Информация о выбранном режиме работы и ходе приготовления пищи выводится на легко читаемый дисплей. Благодаря яркой подсветке внутренней камеры вы можете наблюдать за процессом работы микроволновой печи и оценивать степень готовности блюда. Подсветка упрощает работу с устройством и может помочь сэкономить на освещении кухни. Разработчики предусмотрели таймер, который можно установить на удобное вам время в пределах девяноста девяти минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE - стоимость товара 11510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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