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Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500

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Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 1
Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 2
Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 3
Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 4
Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок для заточки
  • Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 1
  • Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 2
  • Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 3
  • Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 4
  • Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271068
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Станок для заточки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х42х41
Вес, кг.
1.85

Описание товара Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500

Многофункциональный точильный станок применяется для заточки сверел диаметром от 3 до 13 мм, зубил, лезвий размером от 6 до 51 мм, а также ножей и ножниц. Диск диаметром 51 мм имеет напыление из материала карборунд, что обеспечивает его износостойкость. Модель проста и удобна в эксплуатации, не требует специального технического обслуживания. Защитный экран позволяет визуально контролировать выполнение операции, а также оберегает оператора от вылета искр. Наличие специальных отверстий в основании устройства позволяет крепить аппарат к поверхности.



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Отзывы о товаре Станок для заточки универсальный Patriot BG 100 160301500




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Станок для заточки
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный точильный станок применяется для заточки сверел диаметром от 3 до 13 мм, зубил, лезвий размером от 6 до 51 мм, а также ножей и ножниц. Диск диаметром 51 мм имеет напыление из материала карборунд, что обеспечивает его износостойкость. Модель проста и удобна в эксплуатации, не требует специального технического обслуживания. Защитный экран позволяет визуально контролировать выполнение операции, а также оберегает оператора от вылета искр. Наличие специальных отверстий в основании устройства позволяет крепить аппарат к поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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