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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125

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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 3
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 4
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 5
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 3
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 4
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 5
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125
4 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
200
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
20 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
305 х 175 х 215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х18
Вес, кг.
4.7

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125

Заточной станок ПСТ-125. Заточить нож или топор, отшлифовать заготовку, зачистить от ржавчины - заточной станок будет отличным выбором в помощь мастеру -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 200 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 125 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 4,7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
200
Диаметр диска
125
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
20 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
305 х 175 х 215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Заточной станок ПСТ-125. Заточить нож или топор, отшлифовать заготовку, зачистить от ржавчины - заточной станок будет отличным выбором в помощь мастеру -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 200 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 125 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 4,7 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-125, 200 Вт, диаметр 125 - стоимость товара 4340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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