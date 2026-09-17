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Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм

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Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 1
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 2
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 3
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 4
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 5
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 6
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 7
Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рабочего стола
сталь
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 1
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 2
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 3
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 4
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 5
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 6
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 7
  • Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741602
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм
9 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
защитный кожух, ключ гаечный, кожух защитный, толкатель подачи заготовки, упор угловой
Материал рабочего стола
сталь
Мощность, Вт
800
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
22
Max глубина пропила под углом 90°
43
Материал обработки
дерево
Габариты (ШхВхГ)
540 х 410 х 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х34
Вес, кг.
12

Описание товара Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм

Широкий диапазон возможностей, простая, а значит надежная, конструкция и все необходимые защиты - отличительная черта данного инструмента. Предназначен для распила заготовок из дерева, практически не требуя обслуживания, исключая неправильные действия и обеспечивая отличный результат -Мощность: 800 Вт -Частота вращения шпинделя: 2950 мин-1 -Режим работы: S6 -Диаметр диска: 200 мм -Диаметр посадочного отверстия: 30 мм -Количество зубьев: 24 шт -Макс. глубина пропила под углом 90°: 43 мм -Макс. глубина пропила под углом 45°: 22 мм -Размер рабочего стола: 505х373 мм -Регулировка глубины и угла реза: нет -Электромагнитный выключатель: есть -Толкатель: есть -Напряжение питания: 230~/ 50 В/Гц -Масса изделия: 11 кг -Масса в упаковке: 12 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
защитный кожух, ключ гаечный, кожух защитный, толкатель подачи заготовки, упор угловой
Материал рабочего стола
сталь
Мощность, Вт
800
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
30 мм
Max глубина пропила под углом 45°
22
Max глубина пропила под углом 90°
43
Материал обработки
дерево
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
540 х 410 х 340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Широкий диапазон возможностей, простая, а значит надежная, конструкция и все необходимые защиты - отличительная черта данного инструмента. Предназначен для распила заготовок из дерева, практически не требуя обслуживания, исключая неправильные действия и обеспечивая отличный результат -Мощность: 800 Вт -Частота вращения шпинделя: 2950 мин-1 -Режим работы: S6 -Диаметр диска: 200 мм -Диаметр посадочного отверстия: 30 мм -Количество зубьев: 24 шт -Макс. глубина пропила под углом 90°: 43 мм -Макс. глубина пропила под углом 45°: 22 мм -Размер рабочего стола: 505х373 мм -Регулировка глубины и угла реза: нет -Электромагнитный выключатель: есть -Толкатель: есть -Напряжение питания: 230~/ 50 В/Гц -Масса изделия: 11 кг -Масса в упаковке: 12 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольный распиловочный станок ЗУБР СРЦ-200, 800 Вт, диаметр 200 мм – стоимость товара 9370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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