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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200

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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200
7 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
365 х 260 х 285 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х26
Вес, кг.
11

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200

Заточной станок ПСТ-200 незаменимый инструмент для гаража, мастерской. Простота конструкции, высокая надежность, два круга с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 500 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 200 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 10,1 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Абразивный заточной круг (установлен) 2 шт; Защитный экран 2 комплекта; Упор 2 комплекта; Переходные втулки 2 шт
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
200
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
365 х 260 х 285 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Заточной станок ПСТ-200 незаменимый инструмент для гаража, мастерской. Простота конструкции, высокая надежность, два круга с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценящего качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 500 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 200 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 32 мм -Толщина точильного круга: 20 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: есть -Режим работы: S2, 30 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 10,1 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР ПСТ-200, 500 Вт, диаметр 200 - по цене 7280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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