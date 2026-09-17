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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм

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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 1
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 2
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 3
Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 1
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 2
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 3
  • Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741598
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм
3 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок заточной, шт, 1 шт; Абразивный заточной круг (установлен), шт, 2 шт; Защитный экран, Компл, 2 шт; Упор, Компл, 2 шт; Руководство по эксплуатации, шт, 1 шт;
Мощность, Вт
200
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
12.7 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
310 х 200 х 230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х20
Вес, кг.
6

Описание товара Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм

Станок заточной ЗУБР СТ-150 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской и используемый для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два камня с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценяще-го качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 200 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 12,7 мм -Толщина точильного круга: 16 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: нет -Режим работы: S2, 15 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 5,7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Станок заточной, шт, 1 шт; Абразивный заточной круг (установлен), шт, 2 шт; Защитный экран, Компл, 2 шт; Упор, Компл, 2 шт; Руководство по эксплуатации, шт, 1 шт;
Мощность, Вт
200
Диаметр диска
150
Частота вращения шпинделя, об/мин
2950
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
12.7 мм
Материал обработки
металл
Габариты (ШхВхГ)
310 х 200 х 230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станок заточной ЗУБР СТ-150 – незаменимый инструмент для гаража, мастерской и используемый для заточки и сухой шлифовки металлических заготовок и режущего инструмента. Простота конструкции, высокая надежность, компактный размер, два камня с разной зернистостью – все что нужно для настоящего мастера, ценяще-го качество и рассчитывающего на долгий срок службы -Тип станка: Заточной -Тип электродвигателя: Асинхронный -Мощность: 200 Вт -Частота вращения: 2950 мин-1 -Диаметр круга: 150 мм -Диаметр посадочного отвверстия: 12,7 мм -Толщина точильного круга: 16 мм -Зернистость круга №1: 60 -Зернистость круга №2: 80 -Пылезащитный выключатель: есть -Защитные экраны: есть -Подсветка: нет -Режим работы: S2, 15 мин -Напряжение питания: ~230/50 В/Гц -Масса изделия: 5,7 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный заточной станок ЗУБР СТ-150, 200 Вт, диаметр 150 мм - по цене 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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