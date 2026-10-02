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Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010

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Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 271032
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010
12 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Размеры в упаковке, см
65х15х3
Вес, кг.
2.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010

Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010




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Характеристики
Бренд
metabo
Описание
Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Metabo W 2200-230 606435010 - по цене 12360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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