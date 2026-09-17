Бесщеточная плоскошлифовальная машина STEHER BPS-813, 300 Вт, 81 ? 133 мм, 3 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб.
В наличии
Код товара: 741573
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Рабочая поверхность, мм
81х133
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
3
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
390x170x140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х17х14
Вес, кг.
2.48
Описание товара Бесщеточная плоскошлифовальная машина STEHER BPS-813, 300 Вт, 81 ? 133 мм, 3 мм
Виброшлифмашина STEHER BPS-813 81х133 мм Производительная замена кропотливому и утомительному ручному труду по финишной доводке поверхности. Бесщеточный BRUSHLESS двигатель обеспечивает плавность работы, бесшумность и долговечность. Колебания с широкой амплитудой и высокой частотой существенно увеличивают эффективность обработки по сравнению с ручной работой. Плавная регулировка частоты колебаний позволяет работать с разными материалами Для сухого шлифования поверхностей и заготовок из различных материалов, а также очистки поверхностей от загрязнений (ржавчины, остатков лака и краски)
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Рабочая поверхность, мм
81х133
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
3
Тип аккумулятора
нет
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
390x170x140 мм
Страна производитель
Китай
Виброшлифмашина STEHER BPS-813 81х133 мм Производительная замена кропотливому и утомительному ручному труду по финишной доводке поверхности. Бесщеточный BRUSHLESS двигатель обеспечивает плавность работы, бесшумность и долговечность. Колебания с широкой амплитудой и высокой частотой существенно увеличивают эффективность обработки по сравнению с ручной работой. Плавная регулировка частоты колебаний позволяет работать с разными материалами Для сухого шлифования поверхностей и заготовок из различных материалов, а также очистки поверхностей от загрязнений (ржавчины, остатков лака и краски)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Бесщеточная плоскошлифовальная машина STEHER BPS-813, 300 Вт, 81 ? 133 мм, 3 мм - данный товар вы можете купить по цене 12410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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