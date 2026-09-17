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Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка

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Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
1850
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка
12 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
1850
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
1120х260х270 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.26х0.26
Вес, кг.
6.94

Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка

Шлифовальная машина для стен(жираф), d225, 800 Вт, удлиненная рукоятка, подстветка, STEHER DWL-800 Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей



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Отзывы о товаре Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
1850
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
1120х260х270 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальная машина для стен(жираф), d225, 800 Вт, удлиненная рукоятка, подстветка, STEHER DWL-800 Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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