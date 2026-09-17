Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка
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Характеристики
Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWL-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, удлиненная рукоятка, подсветка
Шлифовальная машина для стен(жираф), d225, 800 Вт, удлиненная рукоятка, подстветка, STEHER DWL-800 Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса или принудительного отвода пыли в мешок Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Функция самовсасывания за счет встроенной крыльчатки обеспечивает отвод продуктов обработки через множественную перфорацию в тарелке даже без подключения пылесоса Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Быстрая замена щеток облегчает обслуживание Адаптер для подключения к пылесосу в комплекте Легко очищаемый мешок для сбора пыли предотвращает запыление рабочего места Использование Для сухого шлифования и финишной доводки стеновых и потолочных поверхностей
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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