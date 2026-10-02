Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)
Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-4 27005 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.
Преимущества
- Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
- Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в в двигатель исключено.
- Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
- Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
- Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
- Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Индикатор уровня заряда — мастер сможет вовремя заряжать аккумулятор и избегать непредвиденных перерывов в работе.
- Быстрая зарядка — УШМ будет готова к работе всего через час.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
- Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-4 27005 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.
Преимущества
- Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
- Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в в двигатель исключено.
- Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
- Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
- Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
- Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Индикатор уровня заряда — мастер сможет вовремя заряжать аккумулятор и избегать непредвиденных перерывов в работе.
- Быстрая зарядка — УШМ будет готова к работе всего через час.
- Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
- Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)