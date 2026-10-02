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Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)

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Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 1
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 2
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 3
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 4
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 5
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 6
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 7
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 8
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 9
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 10
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 11
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 12
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 13
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 14
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 15
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 16
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 17
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 18
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 19
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 20
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 21
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 22
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 23
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 24
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 25
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 26
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 27
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 28
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 29
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 30
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 31
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 32
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 33
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 34
Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 1
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 2
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 3
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 4
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 5
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 6
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 7
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 8
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 9
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 10
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 11
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 12
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 13
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 14
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 15
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 16
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 17
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 18
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 19
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 20
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 21
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 22
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 23
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 24
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 25
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 26
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 27
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 28
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 29
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 30
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 31
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 32
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 33
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 34
  • Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649045
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х17х13
Вес, кг.
3.1

Описание товара Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)

Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-4 27005 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.

Преимущества

  • Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
  • Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в в двигатель исключено.
  • Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
  • Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
  • Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
  • Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Индикатор уровня заряда — мастер сможет вовремя заряжать аккумулятор и избегать непредвиденных перерывов в работе.
  • Быстрая зарядка — УШМ будет готова к работе всего через час.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
  • Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание

Аккумуляторная углошлифовальная машина Denzel BLG-IB-18-125-4 27005 с бесщеточным двигателем работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В. Используется с оснасткой диаметром 125 мм для зачистки, шлифования и резки металла, камня, бетона. Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения шпинделя 10000 об/мин, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Машина не нуждается в стационарном источнике электропитания, что расширяет возможности ее использования.

Преимущества

  • Производительность — современный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент на протяжении всего срока службы.
  • Эффективная система пылезащиты — даже при работе с камнем и бетоном попадание абразивной пыли в в двигатель исключено.
  • Быстрая замена оснастки — конструкцией предусмотрена блокировка шпинделя и бесключевое крепление защитного кожуха.
  • Длительная эксплуатация — совместимый аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки обеспечивает оптимальный расход заряда.
  • Комфортная работа под разными углами — боковую рукоятку можно устанавливать слева, справа или сверху.
  • Универсальность — аккумулятор совместим со всеми инструментами модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
  • Индикатор уровня заряда — мастер сможет вовремя заряжать аккумулятор и избегать непредвиденных перерывов в работе.
  • Быстрая зарядка — УШМ будет готова к работе всего через час.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка не скользит в руке и гасит вибрации.
  • Гарантия 3 года — надежность болгарки подтверждена производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Машина углошлифовальная аккумуляторная бесщет. BLG-IB-18-125-4, Li-ion, 18 В Denzel (27005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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