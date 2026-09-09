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Мотобур Elitech БМ 70Н купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотобур Elitech БМ 70Н

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Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 1
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 2
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 3
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 4
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 5
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 6
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 7
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 8
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 9
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 10
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 11
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 12
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 13
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 14
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 15
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 16
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 17
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 18
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 19
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 20
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 21
Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотобур
Мощность электрического двигателя
2440
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.3
Объем бензинового двигателя, см^3
70
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.4
Число оборотов, об/мин
7500
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 1
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 2
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 3
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 4
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 5
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 6
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 7
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 8
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 9
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 10
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 11
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 12
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 13
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 14
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 15
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 16
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 17
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 18
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 19
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 20
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 21
  • Мотобур Elitech БМ 70Н - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
16 930 руб.  21 838 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266683
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Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Класс товара
полупрофессиональный
Мощность электрического двигателя
2440
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.3
Объем бензинового двигателя, см^3
70
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.4
Число оборотов, об/мин
7500
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х30
Вес, кг.
12.4

Описание товара Мотобур Elitech БМ 70Н

Бензиновый мотобур Elitech БМ 70Н успешно справится с бурением почвы, мерзлого грунта и льда. Регулируемые длинные ручки позволят справиться с прибором одному оператору, но не мешают парной работе. Оборудование позволяет использовать буры с посадкой 2 см и предельным диаметром 30 см, развивая их скорость до 7500 об/мин. Прибор Elitech БМ 70Н оснащен двухтактным двигателем с мощностью 3.3 л.с., электрическим стартером и баком на 1.4 л. В качестве топлива используется смесь масла и бензина. С помощью этого бытового прибора вы пробурите большие отверстия в грунте для установки столбов, заборов и прочих ограждений.

Отзывы о товаре Мотобур Elitech БМ 70Н




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Мотобур
Класс товара
полупрофессиональный
Мощность электрического двигателя
2440
Мощность бензинового двигателя, л.с.
3.3
Объем бензинового двигателя, см^3
70
Число тактов работы бензинового двигателя
2
Объём топливного бака, л
1.4
Число оборотов, об/мин
7500
Диаметр соединения, мм
20
Мах диаметр бура, мм
300
Шнек комплекте
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Бензиновый мотобур Elitech БМ 70Н успешно справится с бурением почвы, мерзлого грунта и льда. Регулируемые длинные ручки позволят справиться с прибором одному оператору, но не мешают парной работе. Оборудование позволяет использовать буры с посадкой 2 см и предельным диаметром 30 см, развивая их скорость до 7500 об/мин. Прибор Elitech БМ 70Н оснащен двухтактным двигателем с мощностью 3.3 л.с., электрическим стартером и баком на 1.4 л. В качестве топлива используется смесь масла и бензина. С помощью этого бытового прибора вы пробурите большие отверстия в грунте для установки столбов, заборов и прочих ограждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотобур Elitech БМ 70Н - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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