Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F
Электрогенератор Hyundai HHY 3020F отлично подходит для оснащения загородного дома или подготовки площадки на природе для проведения масштабного мероприятия. Оборудование обладает мощностью 3.2 кВт, выдает напряжение 230B при наличии AVR-стабилизации и дополняется двумя розетками для подключения электроприборов. Система запускается вручную и действует на бензиновой тяге. Агрегат весит 44 кг, имеет размеры 61x48x51 см и действует при уровне шума 69 дБ, а также поставляется с набором инструментов. Прибор Hyundai HHY 3020F оснащен вместительным баком на 15 л топлива, которого хватает на 15 ч активной работы. В основе используется одноцилиндровый четырехтактный двигатель с глушителем. Комфортной работе способствует наличие вольтметра, датчика масла, счетчика моточасов и понятной индикации для определения количества оставшегося в баке топлива. Мотор надежно защищен от перегрузок, а также дополнен воздушной системой охлаждения.
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