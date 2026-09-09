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Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F

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Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265462
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Генератор бензиновый
Размеры в упаковке, см
61х51х48
Вес, кг.
48

Описание товара Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F

Электрогенератор Hyundai HHY 3020F отлично подходит для оснащения загородного дома или подготовки площадки на природе для проведения масштабного мероприятия. Оборудование обладает мощностью 3.2 кВт, выдает напряжение 230B при наличии AVR-стабилизации и дополняется двумя розетками для подключения электроприборов. Система запускается вручную и действует на бензиновой тяге. Агрегат весит 44 кг, имеет размеры 61x48x51 см и действует при уровне шума 69 дБ, а также поставляется с набором инструментов. Прибор Hyundai HHY 3020F оснащен вместительным баком на 15 л топлива, которого хватает на 15 ч активной работы. В основе используется одноцилиндровый четырехтактный двигатель с глушителем. Комфортной работе способствует наличие вольтметра, датчика масла, счетчика моточасов и понятной индикации для определения количества оставшегося в баке топлива. Мотор надежно защищен от перегрузок, а также дополнен воздушной системой охлаждения.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Hyundai HHY 3020F




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Генератор бензиновый
Описание
Электрогенератор Hyundai HHY 3020F отлично подходит для оснащения загородного дома или подготовки площадки на природе для проведения масштабного мероприятия. Оборудование обладает мощностью 3.2 кВт, выдает напряжение 230B при наличии AVR-стабилизации и дополняется двумя розетками для подключения электроприборов. Система запускается вручную и действует на бензиновой тяге. Агрегат весит 44 кг, имеет размеры 61x48x51 см и действует при уровне шума 69 дБ, а также поставляется с набором инструментов. Прибор Hyundai HHY 3020F оснащен вместительным баком на 15 л топлива, которого хватает на 15 ч активной работы. В основе используется одноцилиндровый четырехтактный двигатель с глушителем. Комфортной работе способствует наличие вольтметра, датчика масла, счетчика моточасов и понятной индикации для определения количества оставшегося в баке топлива. Мотор надежно защищен от перегрузок, а также дополнен воздушной системой охлаждения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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