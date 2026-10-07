Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный
Хотите баловать себя и близких вкусными молочными коктейлями или полезными смузи, но миксер не даёт однородной массы и пышной пенки? Тогда стоит обратить внимание на блендер Polaris PTB 0511G. Благодаря пяти скоростям и мощности 1000 Вт он не просто сделает для вас вкусный напиток, но даже измельчит лёд. А объёма 1,5 л хватит на всю семью. Корпус выполнен из прочного и долговечного пластика, кувшин - из надёжного стекла, поэтому устройство прослужит не один год. Двусторонняя шкала даёт возможность контролировать уровень наполнения резервуара и соблюдать необходимые пропорции. Если в процессе приготовления вы забыли положить какой-то ингредиент, не надо останавливать устройство и снимать крышку. Для этого в ней предусмотрено специальное отверстие. А чтобы прибор максимально устойчиво стоял на столе, он имеет прорезиненные ножки. За счёт лаконичного дизайна и универсального цвета Polaris PTB 0511G органично впишется в интерьер любой кухни. А наличие импульсного режима позволит регулировать измельчение - при такой работе ножи блендера время от времени прекращают работу сами.
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