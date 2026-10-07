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Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный

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Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 1
Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 2
Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 3
Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 4
Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 5
Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 1
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 2
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 3
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 4
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 5
  • Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264892
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный
3 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Вес, кг.
4.05

Описание товара Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный

Хотите баловать себя и близких вкусными молочными коктейлями или полезными смузи, но миксер не даёт однородной массы и пышной пенки? Тогда стоит обратить внимание на блендер Polaris PTB 0511G. Благодаря пяти скоростям и мощности 1000 Вт он не просто сделает для вас вкусный напиток, но даже измельчит лёд. А объёма 1,5 л хватит на всю семью. Корпус выполнен из прочного и долговечного пластика, кувшин - из надёжного стекла, поэтому устройство прослужит не один год. Двусторонняя шкала даёт возможность контролировать уровень наполнения резервуара и соблюдать необходимые пропорции. Если в процессе приготовления вы забыли положить какой-то ингредиент, не надо останавливать устройство и снимать крышку. Для этого в ней предусмотрено специальное отверстие. А чтобы прибор максимально устойчиво стоял на столе, он имеет прорезиненные ножки. За счёт лаконичного дизайна и универсального цвета Polaris PTB 0511G органично впишется в интерьер любой кухни. А наличие импульсного режима позволит регулировать измельчение - при такой работе ножи блендера время от времени прекращают работу сами.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендеры
Описание
Хотите баловать себя и близких вкусными молочными коктейлями или полезными смузи, но миксер не даёт однородной массы и пышной пенки? Тогда стоит обратить внимание на блендер Polaris PTB 0511G. Благодаря пяти скоростям и мощности 1000 Вт он не просто сделает для вас вкусный напиток, но даже измельчит лёд. А объёма 1,5 л хватит на всю семью. Корпус выполнен из прочного и долговечного пластика, кувшин - из надёжного стекла, поэтому устройство прослужит не один год. Двусторонняя шкала даёт возможность контролировать уровень наполнения резервуара и соблюдать необходимые пропорции. Если в процессе приготовления вы забыли положить какой-то ингредиент, не надо останавливать устройство и снимать крышку. Для этого в ней предусмотрено специальное отверстие. А чтобы прибор максимально устойчиво стоял на столе, он имеет прорезиненные ножки. За счёт лаконичного дизайна и универсального цвета Polaris PTB 0511G органично впишется в интерьер любой кухни. А наличие импульсного режима позволит регулировать измельчение - при такой работе ножи блендера время от времени прекращают работу сами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блендер стационарный Polaris PTB 0511G черный - по цене 3710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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