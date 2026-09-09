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Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое

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Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 1
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 2
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 3
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 4
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Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 6
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 7
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 8
Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 1
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 2
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 3
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 4
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 5
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 6
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 7
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 8
  • Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264878
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
59х58х27
Вес, кг.
9.93

Описание товара Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое

В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию. Основание сиденья - фанера. Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости. Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.

Кресла марки BRABIX "Prestige Ergo MG-311" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Prestige Ergo MG-311 коричневое




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

В обивке кресла использована прочная и износостойкая ткань ST. Материал неприхотлив в уходе, не имеет тенденций к выцветанию. Основание сиденья - фанера. Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости. Модель оснащена механизмом «Перманент-контакт», который позволяет регулировать наклон, высоту спинки и глубину посадки.

Кресла марки BRABIX "Prestige Ergo MG-311" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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