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Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW

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Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 1
Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 2
Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 3
Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 4
Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 5
Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 1
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 2
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 3
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 4
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 5
  • Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264874
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
75х64х43
Вес, кг.
11

Описание товара Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного металлического каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Эффектный дизайн подлокотников дополняет стильная вставка из хромированной трубы. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании крела прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Кресла марки BRABIX "Spring MG-308" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Spring MG-308 черная TW




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного металлического каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Эффектный дизайн подлокотников дополняет стильная вставка из хромированной трубы. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании крела прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Кресла марки BRABIX "Spring MG-308" отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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